ВСУ попытались контратаковать российские войска в Запорожской области

Он уточнил, что работа FVP-дронов ВСУ резко активизировалась на васильевском направлении. Украинские бойцы наносят удары беспилотниками по всем автодорогам. «Начались попытки контратак боевиков ВСУ, чего на данном направлении давно не наблюдалось», — сказал Рогов.