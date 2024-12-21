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Захарова отреагировала на атаки беспилотников на Казань

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаки беспилотников на Казань местью за успешный саммит БРИКС.

Источник: © РИА Новости

«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре… и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Она подчеркнула, что РФ возмущена демонстративным молчанием коллективного Запада и его СМИ и призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступлениям хунты Владимира Зеленского.

По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.