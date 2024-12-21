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Российские военные уничтожили украинские БПЛА над Крымом

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены 21 декабря над территорией Республики Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве подчеркнули, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника самолетного типа над территорией региона в промежутке с 15:40 до 16:10 мск.

До этого в Министерстве обороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи 21 декабря перехватили и уничтожили 19 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами РФ.

Рано утром 21 декабря в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой народной республике (ДНР) заявили о попытке дрона ВСУ нанести удар по электрической подстанции в административном центре региона. Украинский беспилотник перехватили в Куйбышевском районе Донецка, недалеко от инфраструктурного объекта.

При осмотре БПЛА специалисты обнаружили прикрепленное к нему взрывное устройство. Его уже обезвредили.