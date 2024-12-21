Российские военные уничтожили украинские БПЛА над Крымом

Рано утром 21 декабря в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой народной республике (ДНР) заявили о попытке дрона ВСУ нанести удар по электрической подстанции в административном центре региона. Украинский беспилотник перехватили в Куйбышевском районе Донецка, недалеко от инфраструктурного объекта.