Украина решила обучить ИИ по видео с дронов с поля боя

Украина собирает видеозаписи с дронов, которые можно использовать для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters.
По словам основателя украинской системы сбора данных «Очі», которая позволяет собирать и передавать разведданные с помощью беспилотников, Александра Дмитриева, с 2022 года система накопила более 2 миллионов часов записей с поля боя. Она анализирует видео с более чем 15 тыс. экипажей беспилотников с передовой.
«Это пища для ИИ: если вы хотите обучить ИИ, вы даете ему 2 миллиона часов [видео], и это станет чем-то сверхъестественным», — считает Дмитриев.
По его словам, видеоматериалы можно использовать для обучения моделей ИИ тактике боя, обнаружению целей и оценке эффективности систем вооружения. В ходе боев ежедневно добавляется в среднем пять или шесть терабайт данных, рассказал основатель системы. По его словам, некоторые союзники Украины заинтересовались системой «Очі».
Минобороны Украины в сентябре заявило, что ИИ помогает украинским военным выявлять 12 000 единиц техники противника еженедельно. Речь идет о платформе Avengers, названной в честь культовой серии фильмов «Мстители». Это часть экосистемы Delta, являющейся ядром всего программного обеспечения в ВСУ, писал украинский Forbes.
Осенью американский предприниматель Илон Маск предрек, что в будущем будут происходить битвы «роев беспилотников».
Рой дронов — это перспективная технология развития управления беспилотниками. Предполагается, что в рамках этой концепции дроны будут действовать не по одиночке, а в составе групп — роев. Поведением роя может управлять искусственный интеллект или несколько операторов. Институт современной войны Военной академии США утверждал, что разработкой этой технологии по состоянию на 2024 год занимаются 11 государств, а Израиль применял ее на практике для борьбы с ХАМАС.
Как отмечает Defense One, сейчас в США есть только одна зарегистрированная программа по производству дронов армейского назначения, которая финансируется из бюджета, — это Short Range Reconnaissance, или SRR, отмечает Defense One. За получение контракта по этой программе конкурируют две компании — Skydio и Teal.