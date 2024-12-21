Украина решила обучить ИИ по видео с дронов с поля боя

Рой дронов — это перспективная технология развития управления беспилотниками. Предполагается, что в рамках этой концепции дроны будут действовать не по одиночке, а в составе групп — роев. Поведением роя может управлять искусственный интеллект или несколько операторов. Институт современной войны Военной академии США утверждал, что разработкой этой технологии по состоянию на 2024 год занимаются 11 государств, а Израиль применял ее на практике для борьбы с ХАМАС.