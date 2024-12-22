От взрыва затряслась кухонная посуда. Как казанцы пережили атаку дронов

«Мы проснулись от сирены. Сначала не поняли, что произошло, но потом увидели дым. А через несколько минут я стояла на улице и видела, как беспилотник летит прямо в наш дом. Полицейские стреляли, но он все равно врезался», — рассказывает жительница элитного ЖК Светлана Чеснокова.