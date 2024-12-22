От взрыва затряслась кухонная посуда. Как казанцы пережили атаку дронов

Восемь дронов обрушились на столицу Татарстана. Среди пострадавших — ЖК «Лазурные небеса», ЖК «Манхэттен» и дом на улице Клары Цеткин.
Как жители элитного жилого комплекса, бабушки из соседних хрущевок и спасатели справлялись с происшествием, рассказываем в материале «АиФ-Казань».
«Я стояла и смотрела, как он летит… “.
Первым ударом дрон протаранил 37-этажный дом “Лазурные небеса” — самую высокую башню Казани.
«Мы проснулись от сирены. Сначала не поняли, что произошло, но потом увидели дым. А через несколько минут я стояла на улице и видела, как беспилотник летит прямо в наш дом. Полицейские стреляли, но он все равно врезался», — рассказывает жительница элитного ЖК Светлана Чеснокова.
Первый удар пришелся на 27−28 этажи. После него сработала пожарная тревога, началась эвакуация.
Житель дома Гаяз Искандеров рассказывает, как пожарный спас его четырехмесячную дочь: «Моя жена выбежала из квартиры с ребенком, но началась толкучка. Пожарный взял дочку на руки, закрыл своим телом и вынес на улицу. Мы даже не знаем его имени, но он герой», — вспоминает мужчина.
«Пожар начался, но паники не было».
Пока с верхних этажей комплекса валил густой дым, жители организованно покидали здание.
«Муж вернулся домой после первого удара, увидел падающие стекла и сразу сказал, что нужно уходить. Мы спускались по лестнице. Лифты уже не работали, но паники не было», — делится переживаниями Карина, проживающая в жилом комплексе.
На место оперативно прибыли экстренные службы. Рядом с домом организовали пункт временного размещения, где всех обеспечили горячим питанием и теплой одеждой.
«Я живу один, сидел в этот момент на кухне и завтракал. От взрыва затряслась посуда на кухне. Не сказать, что перепугался. Начал переживать за соседей, женщин и детей, у нас их много живет», — рассказывает житель соседнего дома по улице Патриса Лумумбы, 58 Дмитрий.
По его словам, атака вражеских БПЛА лишь разозлила многих местных мужчин. В такие минуты каждый готов встать на защиту своей Родины.
«Если бы я был моложе лет на 20, то уже к вечеру был на фронте», — отметил в разговоре с нашим корреспондентом 70-летний Дмитрий.
Удар по шпилю.
Следующий удар пришелся по высотке ЖК «Манхэттен». Дрон врезался в шпиль, разрушив его верхнюю часть. «Мы услышали грохот, и сразу сработала пожарная сигнализация. Все выбежали на улицу, никто не остался внутри. На детской площадке было много обломков», — рассказывает местная жительница Альфия.
Огонь не успел распространиться, но здание заметно пострадало. Вокруг были разбросаны части крыши и, по словам очевидцев, фрагменты дрона.
Еще один дрон ударил по пятиэтажному дому на улице Клары Цеткин.
«Мы услышали глухой взрыв, подумали, что это трубу прорвало. Но потом увидели дым и обломки на крыше», — вспоминает Ольга, проживающая на четвертом этаже дома.
Поврежденная квартира на последнем этаже оказалась затоплена горячей водой из пробитого котла. Жильцы спасались буквально за минуты.
"Нас спас натяжной потолок. Он удержал воду, пока мы выбегали из квартиры, — рассказывает хозяйка.
«Живешь-живешь и не думаешь, что такое может случиться».
Среди тех, кто наблюдал за происходящим, оказались и жители соседних домов.
Две пенсионерки из хрущевки рядом с «Лазурными небесами» поделились с корреспондентом «АиФ-Казань» на татарском: «Мы слышали сильный грохот. Вышли, а нас уже полицейские отгоняют: “Документы берите и уходите”.
Во дворах продолжалась привычная субботняя жизнь: дети играли в снегу, автомобилисты чистили машины. Казалось, что город не сразу осознал масштаб происшествия.
На месте происшествия царила не столь тревога, сколько сплоченность. Волонтеры и жители соседних домов помогали эвакуированным.
«Мы все объединялись, чтобы поддержать людей. Грели, поили чаем, просто успокаивали», — говорит волонтер Айдар Сафаров.
Пожарные, полицейские и сотрудники МЧС работали без остановки. Шланги тянули от ближайших колодцев, несмотря на сложные условия.
Эта атака показала уязвимость городов перед угрозой беспилотников. Но, по словам очевидцев, Казань продемонстрировала главное — сплоченность и готовность помогать друг другу в трудной ситуации.
«Страшно, конечно, но мы справимся», — подытожила жительница самого высокого здания в Казани Светлана Чеснокова.