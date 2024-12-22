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Силы ПВО ликвидировали ракету ВСУ в небе над Курской областью

Ракета Вооружённых сил Украины ликвидирована в небе Курской области поздним вечером в субботу, информируют власти региона.

Объект противника сбили силы противовоздушной обороны РФ.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области поздним вечером. Спасибо бойцам ПВО!», — говорится в сообщении правительства Курской области в Telegram.

В пятницу Вооружённые силы Украины нанесли массированный удар по городу Рыльску, который расположен в Курской области. Врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что в результате атаки погибли шесть человек, в том числе ребёнок.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС РФ обнаружили и ликвидировали боевую часть американской ракеты HIMARS.