В Казани ликвидировали неразорвавшийся украинский снаряд

В администрации Советского района Казани успокоили жителей, объяснив источник хлопка, произошедшего в районе жилого комплекса «Лазурные небеса». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации местных властей, звук был вызван уничтожением остатков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Сапёры провели операцию по ликвидации неразорвавшегося снаряда, который был найден в поле рядом с жилым комплексом.
Администрация призвала граждан сохранять спокойствие и не переживать по поводу произошедшего инцидента, подчеркивая, что все меры принимаются для обеспечения безопасности населения.