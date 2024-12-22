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В Казани ликвидировали неразорвавшийся украинский снаряд

Граждан призвали сохранять спокойствие.

В администрации Советского района Казани успокоили жителей, объяснив источник хлопка, произошедшего в районе жилого комплекса «Лазурные небеса». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации местных властей, звук был вызван уничтожением остатков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Сапёры провели операцию по ликвидации неразорвавшегося снаряда, который был найден в поле рядом с жилым комплексом.

Администрация призвала граждан сохранять спокойствие и не переживать по поводу произошедшего инцидента, подчеркивая, что все меры принимаются для обеспечения безопасности населения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаки беспилотников на Казань местью за успешный саммит БРИКС, продемонстрировавший мощь и влияние этого объединения на международной арене.