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Посольство РФ: здание дипмиссии Португалии в Киеве повредили системы ПВО

Дипломаты обвинили португальские СМИ в искажении фактов.
Источник: Freepik

Посольство России в Португалии выпустило заявление, в котором отмечается, что повреждения здания португальского дипломатического представительства в Киеве, стали следствием работы украинской противовоздушной обороны (ПВО). Данное сообщение распространилось через Telegram-канал российского посольства.

Дипломаты выразили недовольство обвинениями, направленными в сторону Москвы, а также информацией, опубликованной в португальских СМИ, которая, по их мнению, искажает действительность.

Также в посольстве отметили, что журналисты способствуют русофобским настроениям и неверно интерпретируют события в своих публикациях. Примером этого послужила обложка одной из местных газет с обвинениями России в обстреле диппредставительства.

Ранее Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, в ответ на атаки дронов Украины на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал во главе террористической организации и саркастически назвала его «Усамой Бен Зеленским».