Посольство России в Португалии выпустило заявление, в котором отмечается, что повреждения здания португальского дипломатического представительства в Киеве, стали следствием работы украинской противовоздушной обороны (ПВО). Данное сообщение распространилось через Telegram-канал российского посольства.
Дипломаты выразили недовольство обвинениями, направленными в сторону Москвы, а также информацией, опубликованной в португальских СМИ, которая, по их мнению, искажает действительность.
Также в посольстве отметили, что журналисты способствуют русофобским настроениям и неверно интерпретируют события в своих публикациях. Примером этого послужила обложка одной из местных газет с обвинениями России в обстреле диппредставительства.
Ранее Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, в ответ на атаки дронов Украины на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал во главе террористической организации и саркастически назвала его «Усамой Бен Зеленским».