Клычков: Орловская область подвергается массированной атаке БПЛА

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали территорию Орловской области, проинформировал глава региона Андрей Клычков.
Он заявил, что в настоящее время Орловская область подвергается массированной атаке противника.
В населённом пункте Стальной Конь, который расположен в Орловском муниципальном округе, зафиксировано возгорание. По словам Клычкова, речь идёт об объекте топливной инфраструктуры.
«В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в посёлке Стальной Конь Орловского муниципального округа», — написал губернатор в Telegram.
Клычков призвал население сохранять спокойствие.
Он подчеркнул, что на месте работают сотрудники экстренных служб. Кроме того, губернатор отметил, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Орловской области потушили возгорание на объекте топливной инфраструктуры. Оно также произошло на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь в Орловской области в результате атаки Вооружённых сил Украины.