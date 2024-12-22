«РВ»: российские военные завершают разгром ВСУ в Курахове

ВС РФ завершают разгром Вооружённых сил Украины в Курахове в Донецкой народной республике, российские военные заняли всю жилую застройку города, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Клещи смыкаются с севера и юга, город попадает в оперативное окружение. Уцелевшие силы ВСУ из жилой застройки отходят в промзону города и на ТЭС», — говорится в сообщении.
Военкоры подчеркнули, что армия России приближается к тепловой электростанции.
По данным военкоров, военные РФ постепенно подтягивают фланги, чтобы выйти к станции.
Ранее сообщалось, что главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский отдал официальный приказ ВСУ покидать позиции в районе города Курахова.
Также стало известно, что российские военные установили контроль на большей части Курахова.