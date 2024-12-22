Удары Вооружённых сил Украины по городам РФ, находящимся далеко от линии соприкосновения, бесполезны и не могут изменить ситуацию, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он прокомментировал удар ВСУ по Казани, обратившись к украинской стороне.
«Вам следует понять одну вещь: да, это очередная атака по российской территории, но она не окажет никакого влияния на конфликт», — сказал Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.
Он добавил, что такие атаки не направлены на «какие-либо военные объекты или критическую инфраструктуру». Дэвис выразил мнение, что они способны только «повысить градус эскалации».
Офицер отметил, что Зеленскому не удастся добиться «желаемых результатов», а также добавил, что Зеленский «пытается ворошить улей палкой». Кроме того, по словам Дэвиса, цели Киева «сложно понять».
Накануне беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали Казань, зафиксировано восемь прилётов. Повреждения получили два высотных здания.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ракеты, наносящие удары по территории РФ, наводят американские специалисты.