Бойцы ВС России впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово

«Сейчас Курахово … в основном все либо несется на себе (эвакуация раненых — ред.)… либо есть случаи, когда … группа уже прошла, там раненый остался, эвакуация какая?.. Пройти второй группе — это уже большие риски. И уже остаются только случаи героизма, когда парни используют мототехнику. Вот как, пример, мотоциклист, недавно прорвавшийся, — (это) первый случай по Курахово, который, используя мотоцикл, заскочил в центр и забрал раненого. И это у нас первый случай по этому поселку», — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что автомобили и другая техника не может заехать в поселок из-за большого количества вражеских дронов.
РИА Новости также предоставили снятое с дрона видео, на кадрах которого — мотоциклист, передвигающийся по Курахово.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил ранее в интервью РИА Новости, что ситуация для ВСУ в Курахово критическая, а взятие города — дело времени.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.