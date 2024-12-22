Бойцы ВС России впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово

«Сейчас Курахово … в основном все либо несется на себе (эвакуация раненых — ред.)… либо есть случаи, когда … группа уже прошла, там раненый остался, эвакуация какая?.. Пройти второй группе — это уже большие риски. И уже остаются только случаи героизма, когда парни используют мототехнику. Вот как, пример, мотоциклист, недавно прорвавшийся, — (это) первый случай по Курахово, который, используя мотоцикл, заскочил в центр и забрал раненого. И это у нас первый случай по этому поселку», — сказал собеседник агентства.