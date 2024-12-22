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Бойцы ВС России впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. ВС РФ впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости замполит 1-го стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с позывным «Ярый».

Источник: © РИА Новости

«Сейчас Курахово … в основном все либо несется на себе (эвакуация раненых — ред.)… либо есть случаи, когда … группа уже прошла, там раненый остался, эвакуация какая?.. Пройти второй группе — это уже большие риски. И уже остаются только случаи героизма, когда парни используют мототехнику. Вот как, пример, мотоциклист, недавно прорвавшийся, — (это) первый случай по Курахово, который, используя мотоцикл, заскочил в центр и забрал раненого. И это у нас первый случай по этому поселку», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что автомобили и другая техника не может заехать в поселок из-за большого количества вражеских дронов.

РИА Новости также предоставили снятое с дрона видео, на кадрах которого — мотоциклист, передвигающийся по Курахово.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил ранее в интервью РИА Новости, что ситуация для ВСУ в Курахово критическая, а взятие города — дело времени.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.