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РИА Новости: в ходе зачистки Курахова от ВСУ уничтожили польских наёмников

ВС РФ установили контроль на большей части Курахова.

Наёмники из Польши ликвидированы во время зачистки Курахова от Вооружённых сил Украины, заявил замкомандира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол».

Боец уточнил, что о наёмниках, присутствующих на территории города, стало известно благодаря захваченным радиостанциям.

«Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты. Поляки были непосредственно уничтожены нашими ребятами в ходе проведения зачистки», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский отдал официальный приказ украинским войскам покидать позиции в районе Курахова.

ВС РФ установили контроль на большей части Курахова. ВСУ пытаются удержаться на подступах к Кураховской ТЭС.