Над Ростовской областью сбили 8 БПЛА и ракету

Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В ночь на 22 декабря силами противовоздушных средств (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были сбиты восемь БПЛА — в Азовском районе, вблизи Новочеркасска и Таганрога. Кроме того, уничтожена ракета возле Миллерово. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствия на земле уточняется.