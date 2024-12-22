Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ростовской областью сбили 8 БПЛА и ракету

Силами российских ПВО были сбиты 8 украинских дронов и одна ракета.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В ночь на 22 декабря силами противовоздушных средств (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были сбиты восемь БПЛА — в Азовском районе, вблизи Новочеркасска и Таганрога. Кроме того, уничтожена ракета возле Миллерово. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствия на земле уточняется.

Напомним, в ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке. Повреждения получил военный аэродром, пострадал личный состав.