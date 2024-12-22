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В Воронежской области ночная опасность атаки БПЛА продлилась семь часов

Ее объявили в 21.42, а отменили в 4.43.

Чуть более семи часов продлилась опасность атаки БПЛА в Воронежской области. На этот раз ее объявили в субботу, 21 декабря, в 21.42. Об отбое в телеграм-канале губернатора Воронежской области Александра Гусева объявили в воскресенье, 22 декабря, в 4.43. О сбитых беспилотниках на этот раз не сообщали.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, украинские террористы и их западные кураторы устроили обстрел гражданских объектов города Рыльск Курской области. В результате пять человек погибли, 12 получили ранения. Повреждены семь объектов социальной инфраструктуры, в том числе дом культуры, здание ЗАГСа, физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиница, образовательные учреждения.