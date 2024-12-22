ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области

«В Грайворонском муниципальном округе по селам Козинка и Новостроевка-Вторая выпущены четыре боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью двух беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Поступила информация, что ночью 21 декабря в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в селах Рождественка и Мокрая Орловка повреждены два частных дома и надворные постройки на территории домовладений», — написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщил Гладков, в Белгородском районе по селам Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово и Ясные Зори в ходе обстрела выпущены четыре боеприпаса и совершены атаки шестью БПЛА. «Последствий нет», — уточнил он.
По данным главы региона, ВСУ также атаковали хутор в Валуйском муниципальном округе и город Шебекино. «В Валуйском муниципальном округе хутор Нижние Мельницы подвергся артиллерийскому обстрелу с применением трех снарядов и атакам трех беспилотников, которые были сбиты. Без пострадавших и повреждений. Город Шебекино подвергся обстрелу, в ходе которого выпущен один боеприпас. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.