ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области

«В Грайворонском муниципальном округе по селам Козинка и Новостроевка-Вторая выпущены четыре боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью двух беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Поступила информация, что ночью 21 декабря в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в селах Рождественка и Мокрая Орловка повреждены два частных дома и надворные постройки на территории домовладений», — написал он в своем Telegram-канале.