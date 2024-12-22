Азаров об участии Беларуси в переговорах по Украине: белорусские власти справедливо ставят вопрос

Президент Беларуси Александр Лукашенко не единожды заявлял, что переговоры о мире в Украине не могут проходить без участия Беларуси. В частности, в беседе с украинской журналисткой Дианой Панченко в августе прошлого года белорусский лидер заявил, что Беларусь должна быть обязательно вовлечена в переговоры о мире в Украине. Аналогичное заявление глава государства сделал на встрече с участниками Белорусской антарктической экспедиции в октябре этого года.