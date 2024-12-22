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Азаров об участии Беларуси в переговорах по Украине: белорусские власти справедливо ставят вопрос

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские власти справедливо ставят вопрос, говоря о том, что в переговорах по Украине должны учитываться и интересы Беларуси. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил премьер-министр Украины (2010−2014 годы) Николай Азаров.

Источник: AP 2024

«Беларусь — ближайший сосед Украины. И проводить переговоры без участия Беларуси — это все равно что проводить переговоры без участия России, давайте прямо скажем. Это наш сосед, с которым мы много лет сотрудничали, работали вместе. Это общие границы, общие вопросы безопасности», — сказал Николай Азаров.

Экс-премьер Украины отметил, что Россию в случае с переговорным процессом будут волновать в первую очередь вопросы безопасности. «Точно в такой же степени вопросы безопасности и угроз, исходящих с украинской территории, волнуют и Беларусь. Поэтому совершенно справедливо белорусские власти ставят вопрос об участии и гарантиях Беларуси в том числе», — уверен Николай Азаров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не единожды заявлял, что переговоры о мире в Украине не могут проходить без участия Беларуси. В частности, в беседе с украинской журналисткой Дианой Панченко в августе прошлого года белорусский лидер заявил, что Беларусь должна быть обязательно вовлечена в переговоры о мире в Украине. Аналогичное заявление глава государства сделал на встрече с участниками Белорусской антарктической экспедиции в октябре этого года.