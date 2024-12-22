Азаров об участии Беларуси в переговорах по Украине: белорусские власти справедливо ставят вопрос

«Беларусь — ближайший сосед Украины. И проводить переговоры без участия Беларуси — это все равно что проводить переговоры без участия России, давайте прямо скажем. Это наш сосед, с которым мы много лет сотрудничали, работали вместе. Это общие границы, общие вопросы безопасности», — сказал Николай Азаров.
Экс-премьер Украины отметил, что Россию в случае с переговорным процессом будут волновать в первую очередь вопросы безопасности. «Точно в такой же степени вопросы безопасности и угроз, исходящих с украинской территории, волнуют и Беларусь. Поэтому совершенно справедливо белорусские власти ставят вопрос об участии и гарантиях Беларуси в том числе», — уверен Николай Азаров.
Президент Беларуси Александр Лукашенко не единожды заявлял, что переговоры о мире в Украине не могут проходить без участия Беларуси. В частности, в беседе с украинской журналисткой Дианой Панченко в августе прошлого года белорусский лидер заявил, что Беларусь должна быть обязательно вовлечена в переговоры о мире в Украине. Аналогичное заявление глава государства сделал на встрече с участниками Белорусской антарктической экспедиции в октябре этого года.