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МО РФ сообщило об ударах по цехам производства БПЛА

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские войска нанесли удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине, а также местам скопления сил иностранного легиона. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и подготовки к запуску, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников иностранного легиона в 138 районах», — сообщили там.