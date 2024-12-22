Российские войска освободили два населенных пункта

Кроме того, бойцы «Запада» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Петропавловки, Глушковки, Двуречной и Загрызово в Харьковской области, Ямполовки и Тернов в ДНР. Помимо этого российские военные отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника.