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Российские войска освободили два населенных пункта

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, указано в сводке Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В результате решительных действий подразделения группировки войск “Запад” освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области», — сообщило ведомство.

Также, по данным ведомства, подразделения группировки российских войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Красное в ДНР.

Кроме того, бойцы «Запада» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Петропавловки, Глушковки, Двуречной и Загрызово в Харьковской области, Ямполовки и Тернов в ДНР. Помимо этого российские военные отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника.

ВСУ потеряли:

  • более 480 военнослужащих;
  • пять автомобилей;
  • 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США;
  • 155-миллиметровая гаубица FH-70 производства Великобритании;
  • 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Акация»;
  • 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
  • две 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
  • три 105-миллиметровых орудия М119 производства США.

В свою очередь, бойцы «Центра» поразили живую силу и технику девяти бригад противника и штурмового батальона национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Песчаного, Андреевки, Зверево, Удачного, Красноармейска, Новооленовки и Новоелизаветовки в ДНР и отразили 11 контратак ВСУ.

Противник потерял:

  • до 480 военнослужащих;
  • два танка;
  • две боевые бронированные машины «Варта» и «Козак»;
  • девять автомобилей;
  • 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б»;
  • 152-миллиметровое орудие Д-20;
  • две 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
  • 105-миллиметровое орудие М101 производства США.