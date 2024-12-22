«В результате решительных действий подразделения группировки войск “Запад” освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области», — сообщило ведомство.
Также, по данным ведомства, подразделения группировки российских войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Красное в ДНР.
Кроме того, бойцы «Запада» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Петропавловки, Глушковки, Двуречной и Загрызово в Харьковской области, Ямполовки и Тернов в ДНР. Помимо этого российские военные отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника.
ВСУ потеряли:
- более 480 военнослужащих;
- пять автомобилей;
- 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США;
- 155-миллиметровая гаубица FH-70 производства Великобритании;
- 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Акация»;
- 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
- две 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
- три 105-миллиметровых орудия М119 производства США.
В свою очередь, бойцы «Центра» поразили живую силу и технику девяти бригад противника и штурмового батальона национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Песчаного, Андреевки, Зверево, Удачного, Красноармейска, Новооленовки и Новоелизаветовки в ДНР и отразили 11 контратак ВСУ.
Противник потерял:
- до 480 военнослужащих;
- два танка;
- две боевые бронированные машины «Варта» и «Козак»;
- девять автомобилей;
- 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б»;
- 152-миллиметровое орудие Д-20;
- две 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
- 105-миллиметровое орудие М101 производства США.