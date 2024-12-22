Системы ПВО РФ уничтожили ракету «Нептун»

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38 341 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 19 952 танка и других боевых бронированных машин, 1 504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19 932 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 427 единиц специальной военной автомобильной техники.