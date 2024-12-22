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ВСУ за время боев на курском направлении потеряли более 43 тыс. человек

За всё время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 43 тыс. человек. Об этом 22 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Противник потерял более 43 010 военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1,3 тыс. боевых бронемашин, 1,1 тыс. автомобилей, 251 танк, 191 боевую машину пехоты (БМП), 132 бронетранспортера и 323 артиллерийских оборудования.

Кроме того, российские военные ликвидировали 11 ракет систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и шесть MLRS американского производства, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 79 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другую технику.

При этом за сутки украинская армия потеряла свыше 260 военных, а также два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две БМП, два бронетранспортера, семь боевых бронемашин, шесть минометов и одну РЭБ.

Ранее в этот день экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанес удар по живой силе и опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Удар по разведанным вражеским целям был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.