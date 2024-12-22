«Противник потерял более 43 010 военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.
Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1,3 тыс. боевых бронемашин, 1,1 тыс. автомобилей, 251 танк, 191 боевую машину пехоты (БМП), 132 бронетранспортера и 323 артиллерийских оборудования.
Кроме того, российские военные ликвидировали 11 ракет систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и шесть MLRS американского производства, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 79 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другую технику.
При этом за сутки украинская армия потеряла свыше 260 военных, а также два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две БМП, два бронетранспортера, семь боевых бронемашин, шесть минометов и одну РЭБ.
Ранее в этот день экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанес удар по живой силе и опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Удар по разведанным вражеским целям был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.