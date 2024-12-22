Путин предупредил об ответе России на удар дронов по Казани

«Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», — сказал президент и выразил уверенность, что власти региона восстановят поврежденные объекты.