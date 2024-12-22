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В Казани полицейские сбили беспилотник, летевший к жилому дому

КАЗАНЬ, 22 дек — РИА Новости. Полицейские в Казани во время атаки БПЛА из автоматического оружия сбили один беспилотник, летевший к жилому дому в ЖК «Лазурные небеса», сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудники полиции батальона по массовым мероприятиям УМВД по Казани предотвратили третье поражение этого же здания. Когда видно было, что БПЛА летит и должен взорваться, врезаться именно в то место, где работали пожарные, (полицейские. — Прим. ред.) оперативно приняли решение, применили автоматическое оружие. Видно было, что БПЛА потерял управление и в дальнейшем упал на улице Красной Позиции», — сказал он.

По словам Чанкина, своими действиями полицейские предотвратили возможные человеческие жертвы.

В воскресенье президент Владимир Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры заявил, что противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань. Также, обращаясь к руководству столицы Татарстана, глава государства выразил уверенность в том, что местные власти ликвидируют все повреждения.

Глава республики Рустам Минниханов, в свою очередь, в субботу отметил, что три из восьми атаковавших Казань беспилотников были направлены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома.

Накануне утром Казань атаковали украинские БПЛА. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались поразить и одно из промпредприятий.

При атаке никто не погиб и не пострадал.

Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск и несколько других районов республики.