В Казани полицейские сбили беспилотник, летевший к жилому дому

«Сотрудники полиции батальона по массовым мероприятиям УМВД по Казани предотвратили третье поражение этого же здания. Когда видно было, что БПЛА летит и должен взорваться, врезаться именно в то место, где работали пожарные, (полицейские. — Прим. ред.) оперативно приняли решение, применили автоматическое оружие. Видно было, что БПЛА потерял управление и в дальнейшем упал на улице Красной Позиции», — сказал он.
По словам Чанкина, своими действиями полицейские предотвратили возможные человеческие жертвы.
В воскресенье президент Владимир Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры заявил, что противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань. Также, обращаясь к руководству столицы Татарстана, глава государства выразил уверенность в том, что местные власти ликвидируют все повреждения.
Глава республики Рустам Минниханов, в свою очередь, в субботу отметил, что три из восьми атаковавших Казань беспилотников были направлены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома.
Накануне утром Казань атаковали украинские БПЛА. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались поразить и одно из промпредприятий.
При атаке никто не погиб и не пострадал.
Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск и несколько других районов республики.