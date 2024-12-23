Рогов: Киев отправил в Запорожье группу пропагандистов для создания фейков

«По оперативным каналам стала известно о прибытии в оккупированную часть Запорожской области специальной группы украинских пропагандистов из Центра информационно-психологических операций Украины. Перед ними стоит задача подготовить серию фейковых материалов, нацеленных на поднятие упавшего и продолжающего стремительно падать боевого духа солдат ВСУ», — сказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов в беседе с РИА Новости.