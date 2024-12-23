В Полтавской области прогремели взрывы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Глобино Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Полтавской области звучит с 22.16 мск воскресенья.
«Глобино (Полтавская область) — взрывы», — сообщает телеканал.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.