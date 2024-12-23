Наемники из Бразилии создали группу, чтобы воевать на стороне ВСУ

Их сообщник под ником srgrossetete отвечал подписчикам, что, по его мнению, армия Бразилии не готова к войне. Публиковал фотографии с подготовки во Франции в составе французского иностранного легиона. Именно в рядах этого подразделения он отправился на Украину, исходя из его публикаций и ответов подписчикам. Также службу в данном французском подразделении проходил некий eg.doggo, входящий в состав Expeditionaries.