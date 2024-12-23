Наемники раскрывают подписчикам в соцсетях детали своей подготовки.
Один из наемников под ником macaco_one рассказал на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), что долгое время пользовался выданным автоматом Калашникова, после чего перешел на ручной пулемет FN Minimi Mk2 бельгийского производства.
На странице его сообщника с ником meowspec есть публикации до участия в боевых действиях на стороне ВСУ, свидетельствующие о службе в бразильской армейской авиации. Другой наемник Джон Виктор ранее служил в элитном спецподразделении военной полиции штата Рио-де-Жанейро в Бразилии.
Их сообщник под ником srgrossetete отвечал подписчикам, что, по его мнению, армия Бразилии не готова к войне. Публиковал фотографии с подготовки во Франции в составе французского иностранного легиона. Именно в рядах этого подразделения он отправился на Украину, исходя из его публикаций и ответов подписчикам. Также службу в данном французском подразделении проходил некий eg.doggo, входящий в состав Expeditionaries.
На Международных соревнования военных разведчиков в Эстонии один из наемников сфотографировал и опубликовал мишень, на которой, предположительно, изображен российский десантник. В описании говорится, что ВДВ — это элитное подразделение парашютистов.
Expeditionaries воюют за киевский режим вместе со 2-м отрядом спецотряда «КОРД» ГУР Украины, неоднократно бравшего на себя ответственность за теракты и убийства в России. Сами Expeditionaries публикуют фотографии с флагом и нашивками батальона «Омега» ГУР Украины.
Группа иностранных наемников из Бразилии, Италии, США, Великобритании, Португалии, Испании, Колумбии, ЮАР создала собственный аккаунт в Instagram*, где, в частности, были опубликованы кадры с тренировок на территории США.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.