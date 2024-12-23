Военкор Котенок: мышеловка для ВСУ захлопнулась на времевском участке

«До дороги менее 500 метров. Практически физический контроль, не говоря уже об огневом. И хоть до ближайших позиций наступающих от Нового Комара около шести километров, это, учитывая, что рельеф местности севернее дороги слабо проходим для транспорта, и реку, уже оперативное окружение», — написал Котенок в Telegram.