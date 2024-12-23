Расчет РСЗО «Град» поразил скопление живой силы и технику ВСУ в зоне СВО

«Были попадания по скреплению противника. Видно следы возгорания, поражения живой силы. Нам просто дают цель, мы выполняем», — сообщил командир боевой машины Артур Алиев.
После того как артиллеристы получили координаты местоположения противника, они выдвинулись из укрытия, подготовили боевую машину и сделали залп 122-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом, тем самым поддержав наступление российских штурмовых подразделений.
Уточняется, что цели были поражены с расстояния более 15 км. Благодаря слаженным действиям расчета РСЗО «Град», штурмовым подразделениям группировки войск «Центр» удалось успешно выполнить наступательную цель.
Ранее, 19 декабря, в Минобороны РФ сообщили о том, что Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе.
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