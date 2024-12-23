Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчет РСЗО «Град» поразил скопление живой силы и технику ВСУ в зоне СВО

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Центр» поразил скопление живой силы и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 23 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Были попадания по скреплению противника. Видно следы возгорания, поражения живой силы. Нам просто дают цель, мы выполняем», — сообщил командир боевой машины Артур Алиев.

После того как артиллеристы получили координаты местоположения противника, они выдвинулись из укрытия, подготовили боевую машину и сделали залп 122-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом, тем самым поддержав наступление российских штурмовых подразделений.

Уточняется, что цели были поражены с расстояния более 15 км. Благодаря слаженным действиям расчета РСЗО «Град», штурмовым подразделениям группировки войск «Центр» удалось успешно выполнить наступательную цель.

Ранее, 19 декабря, в Минобороны РФ сообщили о том, что Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».