Так, на донецком направлении СВО расчетом БПЛА после обнаружения позиции миномета и места запуска беспилотника противника недалеко от линии боевого соприкосновения по выявленным целям был нанесен удар 122-миллиметровыми снарядами САУ «Гвоздика». Данные объективного контроля подтвердили уничтожение цели.
«Работаем мы по любым целям, которые нам дают. Это и личный состав противника, и техника — хоть колесная, хоть гусеничная. В условиях наступления первая задача — это поддержать нашу пехоту. Подавляем огневые точки, которые воздействуют на нашу пехоту, замедляют ее продвижение. Нам дают цели, мы их подавляем, уничтожаем. Мы к этому идем, стремимся, и мы делаем свою работу. У нас корректировщики есть со взвода управления. Так же и они нас корректируют. Поднимают свою птицу в небо, и мы работаем совместно с ними», — сказал командир артиллерийской батареи с позывным Митяй.
По данным МО РФ, у самоходной гаубицы «Гвоздика» башня поворачивается на 360 градусов, что позволяет оперативно менять направление стрельбы. Огонь с переднего края корректирует разведка. Беспилотники Вооруженных сил (ВС) РФ в небе дежурят круглые сутки. При поддержке артиллерии и тяжелой бронетехники штурмовые группы постепенно продвигаются в глубину обороны ВСУ, выдавливая противника всё дальше.
Ранее, 18 декабря, расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ на кураховском направлении. Скопления личного состава ВСУ обнаружили разведывательные подразделения при помощи БПЛА.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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