Расчет САУ «Гвоздика» уничтожил миномет и место запуска БПЛА ВСУ в зоне СВО

«Работаем мы по любым целям, которые нам дают. Это и личный состав противника, и техника — хоть колесная, хоть гусеничная. В условиях наступления первая задача — это поддержать нашу пехоту. Подавляем огневые точки, которые воздействуют на нашу пехоту, замедляют ее продвижение. Нам дают цели, мы их подавляем, уничтожаем. Мы к этому идем, стремимся, и мы делаем свою работу. У нас корректировщики есть со взвода управления. Так же и они нас корректируют. Поднимают свою птицу в небо, и мы работаем совместно с ними», — сказал командир артиллерийской батареи с позывным Митяй.