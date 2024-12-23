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В Хмельницкой области прогремели взрывы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН.

Источник: AP 2024

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Хмельницкой области звучит с 2.14 мск.

«Староконстантинов (Хмельницкая область) — повторные взрывы», — говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.