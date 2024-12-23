Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Херсоном

«В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили в полуразрушенных зданиях оставленного мирными жителями населенного пункта на правобережье Днепра укрытие ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж самоходного орудия “Нона-С” совершил марш на огневую позицию и после проведения прицеливания уничтожил укрытие с засевшими в нем украинскими боевиками», — сообщили в оборонном ведомстве.