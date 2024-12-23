Вооруженные силы Украины, отступая со своих позиций, уничтожают инфраструктуру населенных пунктов ДНР. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал беженец из села Весёлый Гай Александр.
По его словам, речь идет о взрывах. Украинская сторона уничтожает высоковольтные вышки, ЛЭПы.
«Все столбы, все, что можно уничтожить было Украине, она все уничтожала. Все взрывали, все уничтожили… 70% всего уничтожила Украина», — обратил внимание мужчина.
Он добавил, что, вероятнее всего, это было сделано из-за ненависти к жителям Донбасса. Киевский режим считает, что нынешняя ситуация случилась из-за желания ДНР быть с Россией.
Ранее сообщалось, что ВСУ совершили ракетную атаку на город Рыльск в Курской области. Специалисты уже завершили разбор завалов.