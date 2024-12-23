Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беженец из села Веселый Гай: при отступлении ВСУ уничтожают инфраструктуру

Причиной таких действий со стороны киевских властей является ненависть к жителям Донбасса.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины, отступая со своих позиций, уничтожают инфраструктуру населенных пунктов ДНР. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал беженец из села Весёлый Гай Александр.

По его словам, речь идет о взрывах. Украинская сторона уничтожает высоковольтные вышки, ЛЭПы.

«Все столбы, все, что можно уничтожить было Украине, она все уничтожала. Все взрывали, все уничтожили… 70% всего уничтожила Украина», — обратил внимание мужчина.

Он добавил, что, вероятнее всего, это было сделано из-за ненависти к жителям Донбасса. Киевский режим считает, что нынешняя ситуация случилась из-за желания ДНР быть с Россией.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили ракетную атаку на город Рыльск в Курской области. Специалисты уже завершили разбор завалов.