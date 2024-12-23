Экипаж вертолёта Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском

Российские военные ликвидировали опорный пункт и личный состав Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанёс экипаж многоцелевого ударного вертолёта Ми-35М. Были использованы авиаракеты.
«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35М в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.
Лётчики армейской авиации осуществляли авиационную поддержку подразделений группировки войск «Север».
После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.
Напомним, авиация ВКС РФ регулярно наносит удары по позициям украинских войск под Курском.
Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник») уничтожил опорный пункт Вооружённых сил Украины в Курской области.