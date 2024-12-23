В Приангарье приняты новые законы по соцподдержке участников СВО

Депутаты Законодательного собрания Приангарья приняли новые законы по соцподдержке участников СВО. 19-я сессия регионального парламента проходит сегодня, 23 декабря, под председательством Александра Ведерникова, пишет ИА IrkutskMedia.
Так, право на дополнительные меры социальной поддержки получат защитники Белгородской, Брянской и Курской областей, получившие увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, а также семьи погибших (умерших) военнослужащих. Законопроект, внесенный главой региона Игорем Кобзевым, был подготовлен по инициативе и при участии Уполномоченного по правам человека Светланы Семеновой. Виды и размеры дополнительных мер соцподдержки определены в законе региона «О дополнительных мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей». К ним относятся: предоставление бесплатных земельных участков, деньги на погашение ипотечного кредита, бесплатное питание в школах и путевки на отдых для родных детей, падчериц и пасынков и другие. В случае ранения или увечья военнослужащего размер выплаты составляет от 300 тысяч рублей до 600 тысяч рублей, в случае гибели — 1 млн рублей.
Кроме того, на сессии ЗС во втором окончательном чтении приняты законопроекты, устанавливающие право участникам СВО получать единовременную выплату вместо бесплатного земельного участка, а также выплату на полное или частичное погашение ипотеки.
Все законопроекты приняты в окончательном чтении и направлены Игорю Кобзеву для подписания и обнародования.
Александр Ведерников подчеркнул, что социальная поддержка участников СВО и их родных является приоритетной задачей для законодательной и исполнительной власти региона.
«Справедливо, что наши ребята, которые защищают территории Белгородской, Брянской и Курской областей, а также их семьи получат право на все меры социальной поддержки, которые разработаны и приняты в Иркутской области для участников специальной военной операции. Работа ведется и на федеральном уровне. Поправки в федеральное законодательство подготовлены и направлены на согласование в правительство РФ. Важность обеспечения мерами соцподдержки российских военнослужащих подчеркнул во время прямой линии президент России Владимир Путин. Все, что требуется на законодательном уровне для поддержки защитников нашей страны, их родителей, жен и детей, будем разрабатывать и принимать оперативно, в первоочередном порядке».
Помимо этого, парламентарии утвердили план законопроектных работ на 2025 год.