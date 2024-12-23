В Приангарье приняты новые законы по соцподдержке участников СВО

Так, право на дополнительные меры социальной поддержки получат защитники Белгородской, Брянской и Курской областей, получившие увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, а также семьи погибших (умерших) военнослужащих. Законопроект, внесенный главой региона Игорем Кобзевым, был подготовлен по инициативе и при участии Уполномоченного по правам человека Светланы Семеновой. Виды и размеры дополнительных мер соцподдержки определены в законе региона «О дополнительных мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей». К ним относятся: предоставление бесплатных земельных участков, деньги на погашение ипотечного кредита, бесплатное питание в школах и путевки на отдых для родных детей, падчериц и пасынков и другие. В случае ранения или увечья военнослужащего размер выплаты составляет от 300 тысяч рублей до 600 тысяч рублей, в случае гибели — 1 млн рублей.