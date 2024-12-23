В Татарстане сняли режим ЧС, введенный после атаки БПЛА

По информации пресс-службы главы Татарстана, утром 21 декабря на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили два высотных здания в двух ЖК, а также два малоэтажных дома. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.