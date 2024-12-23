Алексей Логвиненко в преддверии Нового года встретился с семьями участников СВО

— Дорогие семьи! Пусть Новый год будет полон добрых перемен. Вы и ваши мужчины — наша гордость, — отметил Алексей Логвиненко. — Год семьи завершается лишь на календаре, но не знает временных рамок Семья как ценность. И ростовчане это подтверждают, как никто другой. Вместе мы всё преодолеем! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!