Алексей Логвиненко в преддверии Нового года встретился с семьями участников СВО

— Сейчас такие семьи окружены нашим вниманием и заботой особенно, — отметил Алексей Логвиненко.
Маленьких ростовчан ждал сюрприз — встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в Резиденции главного волшебника. Там для ребят торжественно зажгли елку, вручили новогодние подарки.
— В Доме юннатов за круглым столом пообщались с женами бойцов. Обсудили с женщинами наше взаимодействие, социальную поддержку. Поступили вопросы по предоставлению земельных участков, организации занятий для детей в учреждениях допобразования, устройстве в школу. Все просьбы держу на личном контроле. Обязательно всё исполним, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Каждая из семей — настоящий источник силы для своих мужчин, самый крепкий тыл. И Администрация города делаем всё для того, чтобы помогать им в это непросто время.
— Дорогие семьи! Пусть Новый год будет полон добрых перемен. Вы и ваши мужчины — наша гордость, — отметил Алексей Логвиненко. — Год семьи завершается лишь на календаре, но не знает временных рамок Семья как ценность. И ростовчане это подтверждают, как никто другой. Вместе мы всё преодолеем! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.