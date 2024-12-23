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В Камышине прошли похороны двоих героев СВО

В Волгоградской области похоронили двоих погибших на спецоперации камышан.

Источник: Комсомольская правда

Печальные вести пришли 23 декабря из города Камышина Волгоградской области. Там в один день похоронили сразу двоих земляков, погибших в ходе специальной военной операции. Отдавших свою жизнь за правое дело камышан Николая Плотникова и Вадима Шпичинецкого проводили в последний путь со всеми воинским почестями, сообщили в администрации города.

— Николай Михайлович и Вадим Владиславович мужественно защищали Родину и с честью выполнили свой воинский долг, — говорится в некрологе.

Редакция соболезнует родным и близким Николая Плотникова, Вадима Шпичинецкого и всех, кто погиб в зоне проведения специальной операции на Украине.