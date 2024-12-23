В Камышине прошли похороны двоих героев СВО

Печальные вести пришли 23 декабря из города Камышина Волгоградской области. Там в один день похоронили сразу двоих земляков, погибших в ходе специальной военной операции. Отдавших свою жизнь за правое дело камышан Николая Плотникова и Вадима Шпичинецкого проводили в последний путь со всеми воинским почестями, сообщили в администрации города.