Главное из брифинга Минобороны 23 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Потери украинской стороны в живой силе составили более 400 бойцов. Также ВСУ лишились шести автомобилей, бронетранспортера М113 и трех 105-мм орудий М119, 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубицы Д-30 и двух складов с боеприпасами.