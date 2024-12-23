Российская армия освободила село Сторожевое ДНР
Военнослужащие российской армии взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике. Село заняли подразделения «Восточной» группировки войск.
Войска группировки «Север» продвинулись в Харьковском направлении
Подразделения «Северной» группировки нанесли поражение двум бригадам противника в районах населенных пунктов Борщевая и Лебедевка Харьковской области.
ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.
Потери ВСУ в районе действия группировки «Запад» превысили 400 человек
Бойцы «Западной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Двуречная, Загрызово, Зеленый Гай Харьковской области, Новоегоровка ЛНР и Терны ДНР.
За сутки российские военнослужащие отразили семь контратак штурмовиков противника.
Потери украинской стороны в живой силе составили более 400 бойцов. Также ВСУ лишились шести автомобилей, бронетранспортера М113 и трех 105-мм орудий М119, 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубицы Д-30 и двух складов с боеприпасами.
Бойцы «Юга» продвинулись на позициях
Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Часов Яр, Артема и Курахово ДНР.
Российские военнослужащие в течение суток отбили контратаку украинских боевиков.
Потери противника в живой силе превысили 400 человек. Также российские бойцы уничтожили: бронетранспортер М113 и 155-мм САУ Paladin, два пикапа, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и два 105-мм орудия L-119.
Бойцы «Центра» отбили 13 контратак штурмовиков ВСУ
Военнослужащие «Центральной» группировки продвинулись в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение 12 бригадам противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
Бойцы «Центра» отразили 13 контратак вооруженных формирований ВСУ.
Противник потерял до 610 военнослужащих, два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
Группировка «Восток» действует в ДНР и на Запорожском направлении
Подразделения «Восточной» группировки нанесли удар по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Раздольное, Разлив ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ составили: до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм САУ Caesar, 152-мм САУ «Акация», 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки «Днепр» продвинулись по переднему краю
Военнослужащие группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю, поразив три бригады противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лобковое, Нестерянка Запорожской области и Михайловка Херсонской области.
Российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы противника.
«ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 143 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, складам хранения ударных БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 14 БПЛА самолетного типа.