Жен героев и бойцов объединит Совет ветеранов СВО Самары

Иван Носков предложил создать в Совете ветеранов СВО новую инициативу — объединить жен героев и действующих бойцов. Это поможет семьям обмениваться идеями, находить поддержку и решать важные вопросы сообща. Все предложения, озвученные на встрече, будут обсуждаться на ближайшем заседании Совета ветеранов СВО.