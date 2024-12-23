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Жен героев и бойцов объединит Совет ветеранов СВО Самары

В Самаре предложили новые меры помощи для семей героев СВО.

Источник: администрация Самары

Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков встретился с семьями погибших участников СВО. В ходе встречи он поздравил женщин и детей с наступающим Новым годом, вручил сладкие подарки от губернатора области и городской администрации.

«Участники встречи обсудили планы развития областного центра. Исполняющий обязанности главы рассказал, что существует много вопросов, но есть полное понимание, как их решать», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Иван Носков предложил создать в Совете ветеранов СВО новую инициативу — объединить жен героев и действующих бойцов. Это поможет семьям обмениваться идеями, находить поддержку и решать важные вопросы сообща. Все предложения, озвученные на встрече, будут обсуждаться на ближайшем заседании Совета ветеранов СВО.