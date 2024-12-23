Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России нанесли удар по вертодрому в Полтавской области

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Удар был нанесен по вертодрому в городе Глоблино Полтавской области Украины, где, предположительно, ранее появились военные вертолеты натовского образца, а в магазинах и кафе поблизости слышали французскую речь, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что сильный взрыв был слышен ночью, сообщалось о повторной детонации.

«Город Глобино Полтавской области получил удар по вертодрому… В том месте вертолеты не только базировались, но и проходили техобслуживание, текущий ремонт, заправлялись и вооружались перед боевыми вылетами… удар был нанесен удачно, люди говорили о повторной детонации… По пока не подтвержденным данным, на вертодроме в последнюю неделю появились военные вертолеты натовского образца. Местные жители говорят о том, что в магазинах и кафе слышна французская речь», — сказал Лебедев.