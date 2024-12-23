ВС России нанесли удар по вертодрому в Полтавской области

«Город Глобино Полтавской области получил удар по вертодрому… В том месте вертолеты не только базировались, но и проходили техобслуживание, текущий ремонт, заправлялись и вооружались перед боевыми вылетами… удар был нанесен удачно, люди говорили о повторной детонации… По пока не подтвержденным данным, на вертодроме в последнюю неделю появились военные вертолеты натовского образца. Местные жители говорят о том, что в магазинах и кафе слышна французская речь», — сказал Лебедев.