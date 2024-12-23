Электричество отключили в Киеве и пяти областях Украины

В связи с этим власти Украины прибегли к «нетрадиционным мерам» для поддержания энергетической системы, пострадавшей из-за российских ударов. Среди них — перевозка в страну по частям советской литовской ТЭЦ, аренда плавучих электростанций у Турции, а также просьба к экспертам ООН расширить присутствие мониторинговых миссий на подстанциях.