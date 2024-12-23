Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электричество отключили в Киеве и пяти областях Украины

«Укрэнерго» распорядилось провести аварийные отключения электричества в Киеве и области, а также в Днепропетровской и Донецкой областях, сообщил инвестор энергетической области Украины ДТЭК в своем телеграм-канале.

Источник: Reuters

Об аналогичных отключениях сообщают каналы областных энергетических компаний Сумской, Полтавской и Черниговской областей, а также сайт Кировоградоблэнерго.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

«Укрэнерго» ранее сообщало, что за год энергосистема страны подверглась 12 массированным атакам. Из-за этого продолжает фиксироваться значительный дефицит мощности, и украинцев призывают экономно расходовать электроэнергию. На Украине часто действуют графики отключения.

В связи с этим власти Украины прибегли к «нетрадиционным мерам» для поддержания энергетической системы, пострадавшей из-за российских ударов. Среди них — перевозка в страну по частям советской литовской ТЭЦ, аренда плавучих электростанций у Турции, а также просьба к экспертам ООН расширить присутствие мониторинговых миссий на подстанциях.

энергетика