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Что делать при атаке беспилотников на Пермский край?

Инструкции и советы по действиям на случай прилёта БПЛА.

На фоне атаки беспилотников на жилые дома и объекты в Казани многие пермяки задумались, как действовать, если угроза придёт в регион. Сайт perm.aif.ru рассказывает, что делать, куда бежать и где укрыться при атаке беспилотников в Перми и Пермском крае.

МЧС и Министерство безопасности Пермского края неоднократно напоминают о плане действий при опасности, в том числе — при атаках БПЛА.

Первое и главное правило — не поддаваться панике и не вестись на провокации. При тревожных сигналах в первую очередь нужно доверять только официальным источниках и убедиться, что информация об атаках беспилотников или другой опасности соответствует действительности.

Первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов рассказал сайту perm.aif.ru, что в сложных ситуациях нужно стараться не нервничать и принимать здравые решения.

«В случае серьёзной опасности сработает система оповещения (она охватывает 98% региона). И это не просто сирена, а речевая команда с перечнем действий. В случае атаки беспилотников нужно укрыться в подвальных или цокольных этажах зданий, на подземных автостоянках. Это могут быть магазины или другие помещения, но они остаются защитными сооружениями и по закону при необходимости в течение 24 часов собственник обязан привести их в нормативное состояние», — пояснил perm.aif.ru Альберт Марданов.

Он также советует каждому держать дома тревожный чемоданчик — сумку с аптечкой, запасом воды и предметами первой необходимости.

«Документы должны быть в одном месте — чтобы их можно было быстро взять. Это и на случай пожара, и в других ситуациях очень поможет», — пояснил Альберт Марданов.

При этом, по словам первого замминистра, в Пермском крае предусмотрены необходимые меры по противодействию БПЛА.

«Регион ни разу не подвергался атакам беспилотников. Но Пермский край готов к их отражению. Мы можем оперативно предотвратить опасность», — уточнил он.

МЧС даёт подробные инструкции действий при атаке БПЛА в зависимости от того, где вы находитесь в этот момент.

Во-первых, нужно знать признаки нахождения беспилотников в воздухе. На наличие БПЛА может указывать следующее:

Видите в воздухе объект на высоте от 30 до 100 метров.

Слышите жужжание.

Видите в воздухе мигающий огонёк.

Если в момент прилёта беспилотника вы находитесь на улице, спрячьтесь в укрытие — любое здание. Подойдут подъезды, подвалы, паркинги, подземные переходы. Также нужно сообщить о БПЛА, набрав номер 112.

Если при атаке БПЛА вы находитесь в здании, немедленно отойдите от окон и укройтесь в помещении, где их нет (ванная или коридор). Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.

Если рядом с вами уже упал беспилотник, не подходите к нему близко, не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с БПЛА, не подходите к обломкам и ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Отойдите от места падения на значительное расстояние и сообщите о случившемся по номеру 112.