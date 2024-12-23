Что делать при атаке беспилотников на Пермский край?

«В случае серьёзной опасности сработает система оповещения (она охватывает 98% региона). И это не просто сирена, а речевая команда с перечнем действий. В случае атаки беспилотников нужно укрыться в подвальных или цокольных этажах зданий, на подземных автостоянках. Это могут быть магазины или другие помещения, но они остаются защитными сооружениями и по закону при необходимости в течение 24 часов собственник обязан привести их в нормативное состояние», — пояснил perm.aif.ru Альберт Марданов.