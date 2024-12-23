Хинштейн рассказал о последствиях ударов ВСУ по Рыльску

«Мы с вами понимаем, что три объекта не подлежат восстановлению. Это здания, в которых располагались начальные классы школы номер один, областной лицей и районный дом культуры. До сегодняшнего вечера нам надлежит представить в правительство России обобщенный и приблизительный, конечно же, объем затрат, необходимый для восстановления, а точнее для строительства новых объектов на месте уничтоженных», — сообщил Хинштейн во время заседания правительства региона.
«Что касается иных разрушений, то вчера в ходе осмотра и обсуждения с коллегами из правительства мы пришли к пониманию, что обойдемся собственными силами. В основном речь идет о выбитых окнах, стеклах, и посеченных фасадах», — добавил он.
В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. По уточненным данным, пять человек погибли. Повреждены дом культуры, здание начальной школы № 1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадали несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.