Германия и Дания передали Украине 15 танков Leopard

В понедельник список переданных Киеву вооружений обновился. Из обновленной информации следует, что ФРГ совместно с Данией передала Украине еще 15 боевых танков LEOPARD 1 A5* с запасными частями (всего их передано 103). Кроме того, были переданы 30 бронемашин с защитой от мин и засад (MRAP, всего их передано также 103), боеприпасы для боевых танков LEOPARD 2 из запасов Бундесвера и промышленности (количество не указано) и боеприпасы для боевых танков LEOPARD 1 (количество также не указывается).