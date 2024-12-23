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Германия и Дания передали Украине 15 танков Leopard

БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. ФРГ совместно с Данией передала Украине еще 15 танков Leopard, также Берлин направил один ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS и один ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T SLM, сообщается на портале кабмина Германии.

Источник: AP 2024

В понедельник список переданных Киеву вооружений обновился. Из обновленной информации следует, что ФРГ совместно с Данией передала Украине еще 15 боевых танков LEOPARD 1 A5* с запасными частями (всего их передано 103). Кроме того, были переданы 30 бронемашин с защитой от мин и засад (MRAP, всего их передано также 103), боеприпасы для боевых танков LEOPARD 2 из запасов Бундесвера и промышленности (количество не указано) и боеприпасы для боевых танков LEOPARD 1 (количество также не указывается).

Помимо этого, был направлен еще один ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS (всего теперь Киев получи шесть таких комплексов) и один ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T SLM (в общей сложности теперь передано пять).

Также были переданы ракеты IRIS-T SLM (количество не указано), еще две пусковые установки PATRIOT (из запасов Бундесвера и промышленности) (общее число переданных установок достигло четырех), еще два зенитных танка GEPARD с запасными частями (всего 57). Также были переданы еще 65 тысяч снарядов для зенитного танка GEPARD (из запасов Бундесвера и промышленности) (всего 241 тысяча), еще 2 радиолокационных станций для контроля воздушного пространства TRML-4D (всего 16) и управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder.

Как следует из списка, также Берлин готовит к отправке Киеву 20 бронетранспортеров Marder, две пусковые установки Patriot и четыре машины кинетической защиты (Diehl Defence).

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.