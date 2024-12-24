Economist: Киев работает над ракетой Трембита, способной долететь до Москвы

Высокопоставленный представитель украинской службы безопасности в интервью журналу отметил, что для производства ракет в достаточном количестве и с характеристиками, которые могли бы представлять серьёзную угрозу России, потребуется не менее года. Однако издание подчёркивает, что за это время ситуация может существенно измениться.