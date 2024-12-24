Economist: Киев работает над ракетой Трембита, способной долететь до Москвы

Журнал Economist сообщает, что Украина разрабатывает ракету, способную достичь Москвы.
В условиях неопределённости относительно иностранной поддержки страна предпринимает усилия по восстановлению своей ракетной промышленности. По данным издания, в настоящее время в Украине ведётся работа над более чем десятью проектами ракет, включая модель под названием «Трембита». Базовая версия этой ракеты обладает скоростью до 400 км/ч и дальностью полёта до 200 километров.
Также упоминается разработка более крупной и мощной модификации, которая сможет достичь российской столицы. Согласно данным Economist, серийное производство ракеты начнётся после завершения полевых испытаний.
Высокопоставленный представитель украинской службы безопасности в интервью журналу отметил, что для производства ракет в достаточном количестве и с характеристиками, которые могли бы представлять серьёзную угрозу России, потребуется не менее года. Однако издание подчёркивает, что за это время ситуация может существенно измениться.
Ранее подполковник зенитных подразделений бундесвера в отставке Юрген Розе выразил мнение, что США и НАТО вряд ли смогут успешно противостоять «облаку целей» российского «Орешника», несмотря на имеющееся в их распоряжении новое поколение зенитных ракетных комплексов Patriot.