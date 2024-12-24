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Рогов: над Мелитополем сбиты два украинских беспилотника

Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, сообщил о сбитии двух беспилотников ВСУ над Мелитополем.

Информация об этом была размещена им в Telegram-канале.

По его словам, эти дроны были использованы для атаки на город. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее российские военные ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над акваторией Азовского моря.