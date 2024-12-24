Рядовой Жуковец в одиночку уничтожил пулемётный расчёт ВСУ

Российский военнослужащий Анатолий Жуковец ликвидировал пулемётный расчёт, автомобиль и часть пехоты Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Противник был уничтожен с помощью гранатомёта. В МО подчеркнули, что рядовой Жуковец проявил мужество и героизм.
«Проявляя мужество и героизм, под непрекращающимся огневым воздействием украинских боевиков рядовой Жуковец смело и решительно действовал на своём участке местности. Заняв выгодную огневую позицию на возвышенности, Анатолий прицельным огнём из гранатомёта подавил пулемётный расчёт противника, уничтожил часть боевиков и подбил автомобиль, на котором они продвигались», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что боец действовал в составе подразделения, которое обороняло подступ к освобождённому населённому пункту. ВСУ хотели вернуть утраченные позиции. Российские военные отразили несколько атак, в результате украинские солдаты отступили.
Ранее сообщалось, что российский морпех в одиночку уничтожил пулемётный расчёт Вооружённых сил Украины под Курском.