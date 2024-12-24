Из батальона 71-й отдельной егерской бригады Вооружённых сил Украины за семь дней убежали свыше 20 солдат, заявил украинский боец Павел Сали, попавший в плен.
Он уточнил, что его и других мобилизованных отправили на неделю на повторное обучение на полигон. Это было связано с плохой подготовкой новобранцев.
«Мы слышали, как комбат жаловался, что за неделю у него в батальоне 22 человека отказника и СЗЧ, люди отказывались выходить в полуокружение Трудовое на позицию», — цитирует слова украинца РИА Новости.
Пленный добавил, что после мобилизации его направили в учебную часть, однако подготовка оказалась недостаточной для службы в егерской бригаде ВСУ.
«Не дали возможности отучиться полный курс, неделю, который обещали. И из-за того, что люди массово уходят в СЗЧ, дезертируют из части, нас отправили на боевой выход раньше, чем планировалось», — сказал он.
Салий попал в плен в населённом пункте Трудовое в Донецкой народной республике.
Ранее военкор Руслан Татаринов заявил, что бойцы Вооружённых сил Украины попытались сбежать из населённого пункта Анновка на кураховском участке. Он отметил, что бежавшие солдаты бросили своих сослуживцев.