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Су-34 нанес удар по опорному пункту с пехотой ВСУ в Курской области

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Экипаж российского Су-34 нанес удар управляемой авиабомбой по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил [России] нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — сказано в сообщении.