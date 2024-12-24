«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил [России] нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — сказано в сообщении.
Су-34 нанес удар по опорному пункту с пехотой ВСУ в Курской области
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Экипаж российского Су-34 нанес удар управляемой авиабомбой по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.