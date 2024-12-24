Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
В Киеве, Киевской и еще семи областях Украины объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.